«Челси» выиграл Лигу Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/533/12383533/RTX6X2GB-pic905-895x505-72452.jpg">

Английский «Челси» стал победителем Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

В финале подопечные Маурицио Сарри обыграли английский «Арсенал» со счетом 4:1.

Счет в матче на 49 минуте открыл Оливье Жиру. Через 11 минут Педро Родригес удвоил преимущество «Челси», а еще через пять Эден Азар реализовал пенальти.

На 69-й минуте, через четыре минуты после реализованного 11-метрового удара, Алекс Айуоби вернул «Арсенал» в игру.

Но уже на 72-й минуте Азар оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» добрался до стадиона в Баку в инвалидном кресле.

Лига Европы. Финал

«Челси» (Лондон, Англия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 4:1

Голы: 1:0 — Жиру, 49; 2:0 — Родригес, 60; 3:0 — Азар (пенальти), 65; 3:1 — Айуоби, 69; 4:1 — Азар, 72.