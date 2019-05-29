Овечкин рассказал о ссорах с Малкиным

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Хоккеист сборной России Александр Овечкин рассказал о ссорах с еще одним российским хоккеистом Евгением Малкиным, передает «Советский спорт».

Овечкин побывал на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве и сделал первый ход в партии тай-брейка финала между соотечественниками Александром Грищуком и Яном Непомнящим.

После этого он рассказал, как иногда ссорился с Малкиным во время шахматных партий.

«Когда мы выступали на чемпионате мира, то с Женей Малкиным постоянно ругались. Он всегда подсказывал кому-то напротив меня. Мы не такие уж большие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно», — сказал спортсмен в интервью World Chess.

Ранее Овечкин поучаствовал в озвученной Гретцки рекламе финала Кубка Стэнли.