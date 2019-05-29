Легенда НХЛ рассказал о роли российских хоккеистов в успехах «Сент-Луиса»

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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз» Майк Модано высказался о роли форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева в успехах «Сент-Луис Блюз».

«Оба русских — составляющие успеха «Сент-Луиса». Тарасенко уже не первый год является одним из лидеров команды. Он даже в неудачные для «Блюз» времена отдавал всего себя клубу.

А Барбашев добился очень серьезного прогресса в нынешнем сезоне. Оба могут сыграть существенную роль в исходе финала Кубка Стэнли», — цитирует Модано газета «Известия».

В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» встречается с «Бостон Брюинз». «Блюзмены» уступают в серии до четырех побед — 0-1.

Ранее сообщалось, что гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Бостону» в игре финальной серии.