Сборная Финляндии испортила кубок чемпионата мира
Сборная Финляндии по хоккею испортила кубок чемпионата мира — 2019, сообщает «Советский спорт».
Фотографии с кубком появились в социальных сетях. На них можно увидеть, что трофей лишился своей нижней части.
Финские хоккеисты стали чемпионами мира, обыграв в финале мирового первенства сборную Канады. Последний раз команда Финляндии поднимала трофей над головой в 2011 году.
Стоит отметить, что в полуфинале мирового первенства именно финские хоккеисты со счетом 0:1 обыграли сборную России.
Ранее сообщалось, что чествовать наставника сборной Финляндии может прийти весь его родной город.