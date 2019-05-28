Сборная Финляндии испортила кубок чемпионата мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/12378253/upload-RIAN_5894745.HR-pic905-895x505-40929.jpg">

Сборная Финляндии по хоккею испортила кубок чемпионата мира — 2019, сообщает «Советский спорт».

Фотографии с кубком появились в социальных сетях. На них можно увидеть, что трофей лишился своей нижней части.

Финские хоккеисты стали чемпионами мира, обыграв в финале мирового первенства сборную Канады. Последний раз команда Финляндии поднимала трофей над головой в 2011 году.

Стоит отметить, что в полуфинале мирового первенства именно финские хоккеисты со счетом 0:1 обыграли сборную России.

Ранее сообщалось, что чествовать наставника сборной Финляндии может прийти весь его родной город.