Три хоккеиста сборной России не прилетели с командой в Москву

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Три хоккеиста сборной России по хоккею не прилетели вместе с командой в Москву после чемпионата мира — 2019, сообщает ТАСС.

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук, а также форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов улетели отдельно от сборной, которая вернулась в столицу России 27 мая.

Об этом проинформировал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России на мировом первенстве заняла третье место, обыграв в матче за бронзу Чехию. Чемпионат мира выиграла Финляндия, серебро взяла команда Канады.

Ранее сообщалось, что Сергачев считает игру сборной Финляндии примитивной.