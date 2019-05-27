Три хоккеиста сборной России не прилетели с командой в Москву
Три хоккеиста сборной России по хоккею не прилетели вместе с командой в Москву после чемпионата мира — 2019, сообщает ТАСС.
Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук, а также форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов улетели отдельно от сборной, которая вернулась в столицу России 27 мая.
Об этом проинформировал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Сборная России на мировом первенстве заняла третье место, обыграв в матче за бронзу Чехию. Чемпионат мира выиграла Финляндия, серебро взяла команда Канады.
Ранее сообщалось, что Сергачев считает игру сборной Финляндии примитивной.