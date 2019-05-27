Журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии

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Финский журналист Филип Саксен после победы национальной команды по хоккею на чемпионате мира — 2019 совершил необычный поступок, сообщает «Советский спорт».

Перед началом мирового первенства журналист раскритиковал сборную Финляндии.

«Я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, на который я ожидал — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения» — сказал Саксен.

На видео, которое было выложено в твиттере, журналист съедает газету, в которой была напечатана статья.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира -— 2019, одолев в финале команду Канады.

Ранее сообщалось, что финны забрались на подъемный кран в честь победы сборной в ЧМ-2019.