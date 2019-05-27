Журналист съел газету, в которой раскритиковал сборную Финляндии
Финский журналист Филип Саксен после победы национальной команды по хоккею на чемпионате мира — 2019 совершил необычный поступок, сообщает «Советский спорт».
Перед началом мирового первенства журналист раскритиковал сборную Финляндии.
«Я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, на который я ожидал — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения» — сказал Саксен.
На видео, которое было выложено в твиттере, журналист съедает газету, в которой была напечатана статья.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира -— 2019, одолев в финале команду Канады.
Ранее сообщалось, что финны забрались на подъемный кран в честь победы сборной в ЧМ-2019.
Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.— Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.
Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz