Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею — 2019, который прошел в Словакии, сообщает «Советский спорт».
В аэропорту хоккеистов встречали около 100 болельщиков. Большая часть спортсменов проигнорировала журналистов. К примеру, Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской сразу же покинули аэропорт.
На мировом первенстве российская команда завоевала бронзу. Чемпионат выиграла сборная Финляндии, которая в финале обыграла Канаду.