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Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею — 2019, который прошел в Словакии, сообщает «Советский спорт».

В аэропорту хоккеистов встречали около 100 болельщиков. Большая часть спортсменов проигнорировала журналистов. К примеру, Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской сразу же покинули аэропорт.

На мировом первенстве российская команда завоевала бронзу. Чемпионат выиграла сборная Финляндии, которая в финале обыграла Канаду.

Ранее Третьяк заявил, что сборная России достойна уважения.