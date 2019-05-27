Шипулин победил на праймериз «Единой России»

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Бывший биатлонист Антон Шипулин победил в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области, передает РИА «Новости».

Как отметил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, за олимпийского чемпиона проголосовали 23874 человека — 78,13% от числа пришедших на участки.

Шипулин завершил карьеру в 2018 году. Он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр-2010. За свою карьеру спортсмен выиграл 22 гонки на этапах Кубка мира (11 личных и 11 эстафет), а также завоевал семь медалей чемпионатов мира (золото, три серебра, три бронзы). Шипулин дважды становился вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за сборную Словакии, сообщила, что не видит себя в политике.