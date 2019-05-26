Баскетбольный тренер погиб в автомобильной аварии

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Экс-тренер женской сборной Хорватии по волейболу Мирослав Аксентьевич погиб в автомобильной аварии, передает «Советский спорт».

Сербскому специалисту было 45 лет.

Авария произошла недалеко от города Рума, Сербия.

Аксентьевич ехал на мотоцикле, когда произошла трагедия.

В результате столкновение с другим транспортным средством на шоссе, сербский тренер упал с мотоцикла и получил несколько серьёзных повреждений.

45-летнего наставника сразу госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь. Однако травмы оказались слишком тяжелыми и Аксентьевич скончался.

В прошедшем сезоне серб тренировал национальную команду высшего дивизиона «Спартак Суботица».

Он также в течение шести лет занимал пост наставника женской сборной Хорватии, с которой принял участие на чемпионате мира — 2009.

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