Объявлены составы на матч «Зенит» — «Енисей»

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Тренерские штабы петербургского «Зенита» и красноярского «Енисея» объявили стартовые составы своих команд на матч завершающего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Зенит»: Андрей Лунёв, Алексндр Анюков, Луиш Нету, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.

«Енисей»: Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко, Павел Рожков, Али Гаджибеков, Алексей Грицаенко, Дмитрий Торбинский, Михаил Комков, Максим Семакин, Арсен Хабулов, Исмаила Сарр, Александр Кутьин.

Игра между сине-бело-голубыми и «Енисеем» пройдет 26 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в 14:00 по московскому времени.

«Газета.Ру» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи».