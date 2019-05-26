«Локомтив» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 30 тура РПЛ
Названы стартовые составы московского «Локомотива» и «Уфы» на матч заключительного тура чемпионата России, передает «Советский спорт».
«Локомотив»: Гильерме, Соломон Кверквелия, Брайан Идову, Ведран Чорлука, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Гжегож Крыховяк, Федр Смолов.
«Уфа»: Александр Беленов, Сергей Сухов, Александр Пуцко, Данил Круговой, Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Иван Пауревич, Кэтэлин Карп, Веролюб Салатич, Ловро Бизяк.
«Локомотив» и «Уфа» встретятся 26 мая в 14:00 по московскому времени.
«Газета.Ру» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.