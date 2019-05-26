Уткин: тренер «Барселоны» — просто физрук

<img src="//img.gazeta.ru/files3/381/10643381/RIAN_02966816.HR.ru-pic905-895x505-60544.jpg">

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался по поводу поражения «Барселоны» от «Валенсии» в заключительном матче Кубка Испании со счетом 1:2, передает «Советский спорт».

В своем телеграме он решил поиронизировать над прошедшим матчем.

«Барселона» — беспомощная команда. Не может отстоять в Лиге чемпионов победу в три мяча второй год подряд, ну что это. А Месси? Разговоров выше крыши, но что он выиграл? Например, со сборной Аргентины? Да и вообще.

Кто там играет, в «Барселоне»? Пике этот гламурный? Его даже в «Манчестер Юнайтед» в свое время не взяли, а сейчас вообще один бизнес на уме. А тренер у «Барсы» — так вообще пустое место. Физрук. Требл в две недели профукал. Вы много знаете тренеров, чтобы вот так изловчиться?

С кем же они тогда играли в этом Кубке Короля, что четыре года подряд выигрывали. Наконец-то пришла нормальная команда, спору нет — даже хорошая, «Валенсия» — и все встало на свои места. Непонятно одно: чего так радовались все эти ребята, Родриго, Парехо, Гараи всякие с Гамейрами. Такое впечатление, что победили суперклуб с лучшим игроком мира в составе. Южные люди, эмоции наружу, пляски-танцы. Ну, немного их оправдывает, что у них 11 лет не было титула, конечно. Но все равно. Было бы что отмечать», — написал Уткин.

Ранее Уткин рассказал о «проплаченных статейках».