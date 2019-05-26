«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»

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Красноярский «Енисей» хочет провести так назваемый «обряд удачи», организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

К такому решению руководство клуба пришло в связи с тем, что команда в этом сезоне досрочно лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ.

Со своей инициативой красноярский клуб обратился к петербургскому «Зениту», принимающему команду в финальном матче сезона в статусе чемпиона.

«В некоторых лигах есть чемпионский коридор, давайте и в РПЛ введем «обряд удачи»? Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне! «Зенит», согласны?» — написал «енисей» в твиттере.

«Зенит» отшутился, заявив, что в таком случае нужно говорить не «коридор», а «тоннель», намекнув на особенности речи жителей Санкт-Петербурга.

«Коллеги, есть несколько простых правил:

— бадлон;

— поребрик;

— греча;

— тоннель».

Ранее сообщалось, что «Зенит» отмечает 94 день рождения.