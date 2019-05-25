Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу североамериканцев. В составе победителей отличились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. У чехов отличился Томаш Зогорна.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале сборная Канады встретится с командой Финляндии, которая одержала победу над представителями России со счетом 1:0.
Ранее 18-летний финский игрок назвал провалом игру сборной России.
Чемпионат мира — 2019. 1/2 финала
Канада — Чехия — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)