Назван основной голкипер сборной России на матч с командой Финляндии
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что голкипер Андрей Василевский будет защищать ворота в матче 1/2 финала чемпионата мира 2019 года против команды Финляндии, сообщает Sport24.
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принял участие в шести матчах, отразив 93,79% бросков.
Полуфинальная встреча между сборными России и Финляндии пройдет 25 мая. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.15 мск.
Ранее стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем 1/2 финала чемпионата мира.