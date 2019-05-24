Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ
Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из столицы Азербайджана, сообщает «Советский спорт».
В финальном противостоянии турнира «Арсенал» встречается с еще одним английским клубом — «Челси». В Баку из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией не может поехать армянский игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян.
«В дополнение к многочисленным и беспрецедентным логистическим проблемам, которые не позволяют большинству болельщиков «Арсенала» и «Челси» стать участниками финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку (Азербайджан) вынудило игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха причинения игроку телесных повреждений — страха, который обусловлен многовековым насильственным конфликтом между Арменией и Азербайджаном», — сказано в петиции.
Болельщики требуют перенести матч в Лондон на «Уэмбли».
Ранее британский политик высказался о скандале вокруг финала Лиги Европы.