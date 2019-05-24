Форвард «Милуоки» может подписать самый крупный контракт в истории НБА

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Нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может подписать самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

По информации из твиттера инсайдера Бобби Маркса, летом 2020 года греческий баскетболист может подписать с клубом пятилетний контракт на сумму $247,3 млн. Продление соглашение вступит в силу с сезона-2021/22.

Самый крупный контракт с истории НБА на данный момент у Стефена Карри с «Голден Стэйт Уорриорз». Он также является первым в истории лиги с общей суммой в $200 млн.

Ранее сообщалось, что названы символические сборные сезона в НБА.