Наставник сборной Чехии хочет взять реванш у России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12055363/RIAN_3209110.HR-pic905-895x505-33980.jpg">

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что хочет взять реванш у команды России за поражение на групповом этапе чемпионата --2019, передает ТАСС.

В матче четвертьфинала Чехия обыграла Германию со счетом 5:1. В полуфинале подопечные Ржиги сразятся с Канадой.

«Я не думаю, что игра с немцами была простая, это очень тяжелый матч. В первых двух периодах сборная Германии играла дисциплинированно, имела моменты. Мы забросили одну шайбу в начале третьего периода и после этого команда полетела, как на крыльях. Швейцарцы и словаки не уступали канадцам, результат определялся на последних секундах, поэтому считаю, что у нас будет больше удачи.

Конечно, хотелось бы еще раз встретиться с российскими хоккеистами и взять реванш», — заявил специалист.

На групповом этапе Россия обыграла Чехию со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии переиграла команду Германии в 1/4 финала ЧМ.