Стал известен соперник сборной России по 1/2 финала чемпионата мира

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Сборная Финляндии в овертайме переиграла команду Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира 2019 года в Словакии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу финнов. В составе победителей отличились Нико Миккола, Петтери Линдбом, Яни Хаканпяя, Марко Анттила и Сакари Маннинен. У шведов шайбы забросили Йон Клингберг, Патрик Хёрнквист, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале финны сыграют с командой России, которая ранее переиграла сборную США.

Чемпионат мира — 2019. 1/4 финала

Финляндия — Швеция — 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

1:0 – Миккола (Песонен, Маннинен) – 01:00

1:1 – Клингберг (Нюландер, Веннберг) – 02:38 (5x4)

1:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 16:57

1:3 – Петтерссон (Ландеског, Экман-Ларссон) – 20:25

2:3 – Линдбом (Маннинен, Песонен) – 25:04

3:3 – Хаканпяя (Маннинен) – 29:08

3:4 – Густафссон (Ландеског, Веннберг) – 39:35

4:4 – Анттила (Оямяки, Лехтонен) – 58:31 (6x5)

5:4 – Маннинен – 61:37 (3x3)