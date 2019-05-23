Стал известен соперник сборной России по 1/2 финала чемпионата мира
Сборная Финляндии в овертайме переиграла команду Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира 2019 года в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу финнов. В составе победителей отличились Нико Миккола, Петтери Линдбом, Яни Хаканпяя, Марко Анттила и Сакари Маннинен. У шведов шайбы забросили Йон Клингберг, Патрик Хёрнквист, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале финны сыграют с командой России, которая ранее переиграла сборную США.
Чемпионат мира — 2019. 1/4 финала
Финляндия — Швеция — 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
1:0 – Миккола (Песонен, Маннинен) – 01:00
1:1 – Клингберг (Нюландер, Веннберг) – 02:38 (5x4)
1:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 16:57
1:3 – Петтерссон (Ландеског, Экман-Ларссон) – 20:25
2:3 – Линдбом (Маннинен, Песонен) – 25:04
3:3 – Хаканпяя (Маннинен) – 29:08
3:4 – Густафссон (Ландеског, Веннберг) – 39:35
4:4 – Анттила (Оямяки, Лехтонен) – 58:31 (6x5)
5:4 – Маннинен – 61:37 (3x3)