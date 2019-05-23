Сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России одержала победу над командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. У американцев шайбы забросили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале сборная России встретится с победителем четвертьфинального матча Швеция — Финляндия.
Чемпионат мира — 2019. 1/4 финала
Россия — США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
1:0 — Гусев (Сергачев, Кучеров) — 01:07
2:0 — Сергачев (Гусев) — 15:47 (5x4)
2:1 — Шей (Кейн, Годро) — 22:22
3:1 — Капризов (Гусев, Сергачев) — 41:31
3:2 — Хэнифин (Хьюз) — 45:53
4:2 — Григоренко (Малкин, Дадонов) — 47:02
4:3 — Дебринкэт (Кейн, Хьюз) — 57:10