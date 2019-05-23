Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

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В Екатерининском зале Кремля прошло награждение выдающихся граждан России и некоторых иностранных граждан, передает kremlin.ru.

В числе награжденных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был президенту международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ему вручили орден Дружбы за заслуги в укреплении дружбы между народами.

Также во время церемонии был награжден и первый вице-президент Российской Федерации Спорта (РФС) Никита Симонян званием заслуженного работника физической культуры страны.

Всего были награждены более 30 представителей различных сфер, в том числе лётчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров.