«Интер» может получить €63 млн за попадание в ЛЧ

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Миланский «Интер» может получить более полусотни миллионов евро, если сможет выйти в финал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, в контрактах клуба со спонсорами прописана сумма зак попадание в турнир. исходя из заявленных в документах сумм, итальянский клуб может получить до €63 млн.

В турнирной таблице чемпионата Италии черно-синие занимают четвертую строчку.

Заключительный матч чемпионата команда проведет с «Эмполи» .

При условии победы в этой игре, «Интер» может стать участником Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Виктор Мозес может перейти в «Интер» по просьбе Антонио Конте.