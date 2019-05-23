«Интер» может получить €63 млн за попадание в ЛЧ
Миланский «Интер» может получить более полусотни миллионов евро, если сможет выйти в финал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
По информации La Gazzetta dello Sport, в контрактах клуба со спонсорами прописана сумма зак попадание в турнир. исходя из заявленных в документах сумм, итальянский клуб может получить до €63 млн.
В турнирной таблице чемпионата Италии черно-синие занимают четвертую строчку.
Заключительный матч чемпионата команда проведет с «Эмполи» .
При условии победы в этой игре, «Интер» может стать участником Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Виктор Мозес может перейти в «Интер» по просьбе Антонио Конте.