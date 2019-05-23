Макгрегор уверен, что победил бы Мейвезера в реванше

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хочет вновь встретиться с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером-младшим, передает «Советский спорт».

В 2017 году встреча двух звездных атлетов закончилась победой Мейвезера техническим нокаутом.

«Я бы хотел провести матч-реванш с Мейвезером по правилам бокса. Я верю, что победил бы его. Я знаю, что могу победить. Когда проходил тот бой, в первых раундах я наносил ему множество ударов. Я даже после первого раунда сказал в своем углу, что все легко получается.

Макгрегор обещал мне реванш, но больше мы с ним не связывались с тех пор», — отметил Макгрегор во время подкаста Тони Робинсона.

Ранее исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020.