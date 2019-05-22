Останкинская башня будет подсвечена цветами «Локомотива»

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Останкинская телебашня будет гореть цветами московского «Локомотива» в честь победы клуба в финальной встрече Олимп — Кубка России с «Уралом» (1:0), сообщает «Чемпионат.com».

Игра прошла на стадионе «Самара Арена». Единсвенный гол в матче записал на счет полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов, реализовав подачу хавбека команды Мануэла Фернандеша на 27-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» завоевал трофей Олимп — Кубка России. Это награда стала десятой в коллекции московского клуба и восьмой, выигранной в новейшей истории.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Юрий Семин поделился ожиданиями от финала Олимп — Кубка России.