Конор Макгрегор высказался о реванше с Хабибом Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор уверен, что проведет реванш против обладателя титула в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Что случилось, то случилось, бой прошел, поединок окончен. Хабиб перелез через клетку и прыгнул в толпу, чтобы немного пошуметь. Но как только он это сделал, он спрятался. Я бы сказал сбежал, потому что они и есть крысы», — цитирует Макгрегора bjpenn.com.

Ирландец отметил, что с уважением относится к победе соперника.

«Но давайте посмотрим, что будет в следующий раз. Уверен, что будет еще раз. Давайте. Я скромен в победе и поражении. В конце концов это спорт, жестокий спорт, но все еще спорт. Я уважаю его, в тот вечер я проиграл», — добавил Макгрегор.

Ранее друг Макгрегора Артем Лобов оскорбил плюнувшего в него Пола Малиньяджи и упомянул его мать.