Футбольная ассоциация Азербайджана огорчена решением Мхитаряна

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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана опубликовала заявление по поводу резонансного решения полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна, передает «Советский спорт».

21 мая «канониры» объявили, что армянский футболист из-за вопросов безопасности не полетит в Баку. Связано это с далекой от футбола причиной: Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«Мы огорчены заявлением «Арсенала» о том, что Генрих Мхитарян не приедет в Баку вместе с командой для участия в финале Лиги Европы против «Челси» в следующую среду. Мы очень расстроены таким безосновательным решением, принятым, как мы понимаем, совместно «Арсеналом», игроком и его семьей.

Несмотря на то, что мы понимаем его право принять решение не ехать, мы хотим подчеркнуть, что Азербайджан предоставил УЕФА все необходимые гарантии по обеспечению безопасности господина Мхитаряна. За последние десять лет внушительное число армянских спортсменов принимало участие в различных спортивных соревнованиях в Азербайджане без каких-либо проблем. В заключение мы надеемся, что печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого замечательного матча. В ближайшее время мы готовимся тепло встретить обе команды», — говорится в заявлении.

Ранее УЕФА дисквалифицировал тренера «Бенфики» на один матч.