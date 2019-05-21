Сборная России обыграла Швецию и заняла первое место в группе ЧМ-2019

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Сборная России по хоккею триумфально завершила групповой этап на чемпионате мира — 2019, передает «Советский спорт».

Встреча со Швецией завершилась со счетом 7:4 в пользу подопечных Ильи Воробьева.

Стоит отметить, что первыми забили шведы — отличился Габриэль Ландеског. Однако затем во втором периоде Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин довели счет до крупного.

В третьей двадцатиминутке на точные броски Вильяма Нюландера, Оливера Экман-Ларссона и Йона Клингберга ответил Дмитрий Орлов.

Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира российская команда померится силами со сборной США.

ЧМ-2019. Группа B

Швеция — Россия — 4:7 (1:0, 0:6, 1:3)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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