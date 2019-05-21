Две российские легкоатлетки дисквалификацированы за допинг
Российские спортсменки Мария Пономарева и Александра Степанова дисквалификацированы за нарушение антидопинговых правил, передает «Советский спорт».
Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)
«В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда города Лозанны (Швейцария) от 11 апреля 2019 года Мария Пономарева (спортивная ходьба) нарушила пункт правил «Применение или попытка применения запрещённой субстанции и/или метода» антидопинговых правил ИААФ и дисквалифицирована на четыре года, начиная с даты временного отстранения – 8 марта 2018 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2015 по 8 марта 2018 года.
В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 16 мая 2019 года Александра Степанова (спринт) признана нарушившей общероссийские антидопинговые правила и дисквалифицирована на четыре года с даты временного отстранения — 6 мая 2019 года», — отмечается в сообщении федерации.
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