Сборная Финляндии уступила Германии на ЧМ-2019

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Сборная Финляндии не смогла одолеть команду Германии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2019 года по хоккею, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:4.

Стоит отметить, что турнир продлится до 26 мая — в этот день будет сыгран решающий матч мирового первенства.

ЧМ-2019

Финляндия — Германия — 2:4 — (1:1, 1:1, 0:2)

1:0 – Песонен (Лехтонен, Йокихарью) – 15:05 (5x4),

1:1 – Михаэлис (Плахта, Айзеншмид) – 17:04 (5x5),

2:1 – Тюрвяйнен (Оямяки) – 24:07 (5x5),

2:2 – Кагун (Драйзайтль) – 33:13 (5x5),

2:3 – Драйзайтль (Пфедерль) – 44:46 (5x4),

2:4 – Драйзайтль – 59:00 (en).

Ранее сообщалось, что был назначен основной вратарь сборной России.