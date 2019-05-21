Швейцария проиграла Чехии на ЧМ-2019
Сборная Швейцарии уступила Чехии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2019 года по хоккею, передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 5:4.
Стоит отметить, что в концовке концовке встречи Швейцария, которой необходима была победа, сняла голкипера и пропустила в пустые ворота от Яна Рутты.
ЧМ-2019
Чехия — Швейцария — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
0:1 – Фрик (Марчини, Шервай) – 02:13 (5x5),
1:1 – Ворачек (Коварж, Фролик) – 12:21 (5x4),
2:1 – Симон (Ворачек, Гронек) – 20:38 (5x5),
3:1 – Фролик (Ворачек, Симон) – 26:20 (5x5),
3:2 – Шервай (Марчини, Курашев) – 26:49 (5x5),
4:2 – Кубалик (Симон) – 28:27 (5x5),
4:3 – Шервай (Вебер, Марчини) – 41:47 (5x5),
4:4 – Нидеррайтер (Йози, Хишир) – 56:19 (5x5),
5:4 – Рутта – 58:33 (en).
Ранее сообщалось, что был назначен основной вратарь сборной России.