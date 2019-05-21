Мхитаряну придется пропустить финал Лиги Европы из-за политики

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Пресс-служба «Арсенала» официально прокомментировала ситуацию с хавбеком клуба Генрихом Мхитаряном и его участием в финале Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Сложность ситуации игрока заключается в политических отношениях между его родиной Арменией и местом проведения турнира — Азербайджаном.

«Мы разочарованы тем, что Мхитарян не поедет на финал ЛЕ против «Челси». Мы изучили все варианты, но после обсуждения всего с Мики и его семьей пришли к соглашению, что ему лучше не ехать», — говорится в заявлении клуба.

Также было отмечено, что руководство английской команды обращалось к УЕФА для урегулирования сложившейся ситуации, но все же Мхитаряну придется пропустить матч.

«Нам жаль, что такой игрок при таких обстоятельствах пропустит важный матч – финал еврокубка, такое редко в карьере футболиста», — также отмечает в заявлении английского клуба.

Мхитарян не в первый раз сталкивается с такими проблемами. В 2018 году он пропустил по этой же причине игры группового этапа Лиги Европы с «Карабахом».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Азербайджана пообещала Мхитаряну безопасность.