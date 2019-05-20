Наставник Швейцарии назвал Россию «адски крутой командой»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/673/12309673/D4dHupXWsAUJjTs-pic905-895x505-48443.jpg">

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал результат матча с Россией на групповом этапе чемпионата мира — 2019, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды, которая на этом турнире провела без поражений все шесть матчей.

«Россия вышла на матч собранной. И подняла темп. В первые 10 минут у нас было огромное количество проблем. Мы не справлялись со скоростью сборной России и постоянно теряли шайбу. Но затем привыкли к высокому темпу, освоились и наращивали обороты.

К сожалению, забить не смогли, хотя это могло бы нам сильно помочь — дало бы хороший эмоциональный фон. Но если честно, Россия — адски крутая команда. У России, возможно, самая мастеровитая команда на турнире с огромным количеством суперзвезд», — заявил специалист.

Россия сыграет со Швецией 21 мая в 21.15 по московскому времени.

Ранее защитник сборной России заявил, что права на ошибку уже нет.