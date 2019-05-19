Семин объяснил ничью в матче с «Уралом»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил результат матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», передает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. Этот результат позволил подопечным Семина обеспечить себе место в Лиге чемпионов.

«Не понравилось, что не выиграли. Понравилось, что сыграли вничью. На мой взгляд, второй тайм мы начали не лучшим образом. Вполне возможно, что надо было сделать еще одну замену, но мы ее не сделали.

Агрессия всегда нужна и важна для победы. Ее нам во втором тайме не хватило. Найдется ли агрессия на финал Кубка России? Это решающий матч, нужно поднять ресурсы изнутри. Каждому футболисту хочется стать победителем, быть лучшим. Мотивация никогда не иссякает, ради этого они играют в футбол», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее наставник «Урала» раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом».