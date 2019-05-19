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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение без прав, сообщает «Комсомольская правда Ижевск».

В начале мая в своем родном городе Ижевск несовершеннолетняя Загитова, которой на тот момент было 16 лет, села за руль автомобиля. Видео, на котором это запечатлено, фигуристка выложила в инстаграм. Согласно законам России водить машину можно с 18 лет.

Материалы направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Спортсменка может заплатить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Ранее Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения.