Загитова может быть наказана за вождение без прав
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение без прав, сообщает «Комсомольская правда Ижевск».
В начале мая в своем родном городе Ижевск несовершеннолетняя Загитова, которой на тот момент было 16 лет, села за руль автомобиля. Видео, на котором это запечатлено, фигуристка выложила в инстаграм. Согласно законам России водить машину можно с 18 лет.
Материалы направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Спортсменка может заплатить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Ранее Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения.