СМИ: Гризманн в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной»

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Французский нападающий Антуан Гризманн в ближайшее время может подписать контракт с каталонской «Барселоной», сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, игрок и команда подпишут соглашение в ближайшие дни. Агент игрока ведет активные переговоры с представителями каталонцев.

Сообщается, что сделку планируют осуществить до того момента, как Гризманн уедет в расположение сборной Франции. Команда сыграет 2 июня контрольный матч с Боливией.

О том, что француз не сыграет за мадридский «Атлетико» в следующем сезоне стало известно 14 мая.

Ранее в «Барселоне» подтвердили переговоры с Гризманном.