Гимнастка Мамун поделилась мыслями о политической карьере

<img src="//img.gazeta.ru/files3/609/11722609/upload-RIAN_5479417.HR-pic905-895x505-96793.jpg">

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поделилась мыслями о политической карьере, передает «Советский спорт».

Спортсменка заявила, что в последнее время ей стала немного интересна эта сфера, однако идти по стопам некоторых спортсменов и становиться депутатом она не хочет.

«Политика? Во-первых, меня туда не звали. А во-вторых — я и не рвалась. Да, после завершения карьеры я стала больше следить за общественно-политической жизнью. И замечаю за собой стремление помочь людям. Но я стараюсь делать это более конкретными вещами — например, поддерживаю различные фонды. А становиться депутатом или чиновником… Сейчас в мои планы это точно не входит», — заявила гимнастка.

Сейчас Мамун проводит различные мастер-классы для юных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Алиев наградил Винер-Усманову орденом «Дружбы».