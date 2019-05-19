Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

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Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает «Советский спорт».

Поединок на.арене «Barclays» Center в Бруклине завершился уже в первом раунде нокаутом в исполнении фаворита.

Стоит отметить, что это уже девятая защита титула чемпиона мира по версии WBC для Уайлдера. Что же касается Бризила, то это этот поражение стало вторым досрочным в его карьере.

Ранее боец ММА Дос Аньос был готов спуститься в категорию легкого веса ради Макгрегора.