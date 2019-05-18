Вратарь «Уфы» отплатил глазом за спасение команды от гола
Вратарь «Уфы» Тимур Акмурзин получил травму во время матча с «Оренбургом», передает «Советский спорт».
Встреча состоялась в рамках турнира первенства молодежных команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
В концовке первого тайма футболист «Оренбурга» получил длинную передачу, в результате чего вышел один на один с голкипером «Уфы». Акмурзин бросился в ноги сопернику, тем самым предотвратив взятие ворот ценой травмы.
Судья позволил провести замену, назначив пенальти, потому как увидел в действиях вратаря нарушение правил. Футболист «Оренбурга» одиннадцатиметровый не реализовал.
Вратаря сразу доставили в больницу. В твиттере появилась фотография, где Акмурзин лежит на больничной койке с подбитым глазом.
Матч молодежных команд «Оренурга» и «Уфы» завершился ничьей.
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