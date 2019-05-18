«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
В финале Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в родных стенах одолел «Сан-Хосе Шаркс», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1.
У хозяев отличились Иван Барбашев и Тайлер Бозак. Позже Томаш Гертл сократил преимущество.
Счёт в серии стал равным (2-2). Следующий матч пройдет в Сан-Хосе 19 мая.
НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. Четвертый матч
«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
1:0 – Барбашев – 00:35 (5x5),
2:0 – Бозак (Марун, Тарасенко) – 17:53 (5x4),
2:1 – Гертл (Бернс, Карлссон) – 46:48 (5x4).
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