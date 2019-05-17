Руководителей клуба КХЛ арестовали по подозрению в растрате 13 млн рублей

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Региональное управление Следственного комитета России по Нижегородской области подозревает исполнительного директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Сергея Малютина и финансового директора Наталью Еремину в присвоении 13 млн рублей, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета, оба функционера задержаны.

«По версии следствия, должностные лица хоккейного клуба «Торпедо» вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей, получив их из кассы АНО ХК «Торпедо» и обратив в свою пользу», — говорится в заявлении.

В скором времени задержанным будет избрана мера пресечения.

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