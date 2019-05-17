Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в 25 лет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/937/11646937/RTX4VOUE-pic905-895x505-18046.jpg">

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры в 25 лет, передает «Советский спорт».

«Уважаемые болельщики, партнеры и друзья, пришло время прощаться! После невероятно тяжелого сезона, состоящего из взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентной страсти, которая необходима для профессионального спорта. По этой причине я решила закончить биатлонную карьеру», — написала Дальмайер в фейсбуке.

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане немка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее сообщалось, что биатлонистка продала ложу своей винтовки на аукционе.