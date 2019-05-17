«Бостон» победил в Восточной конференции НХЛ
«Бостон Брюинз» победил »Каролина Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «Бостона». Таким образом, команда выиграла в Восточной конференции и стала первым финалистом Кубка Стэнли.
В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, еще по голу забили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отличился полезными действиями.
«Бостон» провел сухую серию — 4 - 0.
Ранее сообщалось, что «Даллас» подписал шестилетний контракт со своим звездным защитником.
НХЛ, Восточная конференция. Финал. 4-й матч
«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз» — 0:4