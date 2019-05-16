Игрок «Арсенала» ударил соперника после оскорблений по национальному признаку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина из-за оскорблений по национальному признаку, сообщает «Советский спорт».

Как отмечается в протоколе ответного матча 1/2 финала Олимп — Кубка России, приведенного в телеграм-канале «Арсенала», после того, как Мирзов ударил в лицо соперника, начальник тульской команды Петр Носов потребовал внести в протокол, что Ильин спровоцировал футболиста оскорблениями по национальному признаку.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Урал» вышел в финал Олимп — Кубка России.