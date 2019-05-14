Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Екатерина Бобкова, проходящая в деле футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы выпала из окна гостиницы в Праге, передает «Советский спорт».

При падении девушка получила множественные травмы.

По словам близких свидетельницы, в настоящий момент она находится в тяжелом состоянии.

Врачи ввели девушку в состояние искусственной комы.

15 апреля девушка выложила в инстаграме фотографию, на которой она была запечатлена лежащей на полу в неестественной позе с размазанной помадой на губах.

«Я считаю – это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100 процентов», – подписала публикацию Бобкова.

На суде свидетельница заявляла, что легла на водителя Виталия Соловчука во время драки с компанией Кокорина и Мамаева, чтобы защитить его от ударов.

Также она утверждала, что целовалась с Кокориным в кофейне.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию.