Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Екатерина Бобкова, проходящая в деле футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы выпала из окна гостиницы в Праге, передает «Советский спорт».
При падении девушка получила множественные травмы.
По словам близких свидетельницы, в настоящий момент она находится в тяжелом состоянии.
Врачи ввели девушку в состояние искусственной комы.
15 апреля девушка выложила в инстаграме фотографию, на которой она была запечатлена лежащей на полу в неестественной позе с размазанной помадой на губах.
«Я считаю – это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100 процентов», – подписала публикацию Бобкова.
На суде свидетельница заявляла, что легла на водителя Виталия Соловчука во время драки с компанией Кокорина и Мамаева, чтобы защитить его от ударов.
Также она утверждала, что целовалась с Кокориным в кофейне.
Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию.