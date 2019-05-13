Объявлена символическая сборная чемпионата Англии
Стала известна символическая сборная чемпионата Англии по версии InStat Index, сообщает «Советский спорт».
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (все — «Ливерпуль»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»)
Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба — «Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» занял первое место по числу призовых среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19.