Объявлены лучшие игроки матча Россия — Чехия

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Форвард сборной России Сергей Андронов признан лучшим игроком команды в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии против Чехии, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Ильи Воробьева. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андронов стал автором победной шайбы, а также получил две минуты штрафа.

Лучшим игроком сборной Чехии стал голкипер Патрик Бартошак, отразивший 25 бросков.

Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме обыграла команду Финляндии на чемпионате мира.