Объявлены лучшие игроки матча Россия — Чехия
Форвард сборной России Сергей Андронов признан лучшим игроком команды в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии против Чехии, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Ильи Воробьева. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Андронов стал автором победной шайбы, а также получил две минуты штрафа.
Лучшим игроком сборной Чехии стал голкипер Патрик Бартошак, отразивший 25 бросков.
Ранее сообщалось, что сборная США в овертайме обыграла команду Финляндии на чемпионате мира.