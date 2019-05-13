Адвокат Мамаева высказался об этапировании Мамаева в Ярославль

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал информацию о том, что его подзащитный будет отбывать наказание в Ярославле.

«Что касается слухов про этапирование в Ярославль, то по этому поводу у меня никакой информации. Закон предусматривает, чтобы место отбытия было максимально близко к месту проживания. Место этапирование определяется после того, как приговор вступает в силу. А он вступит в силу только после рассмотрения апелляции», — цитирует Бушманова «Чемпионат.Com».

Ранее Бушманов заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда о заключении футболиста на 1 год и пять месяцев.