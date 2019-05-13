Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП

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Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Клары Гусевой, сообщает «Московский комсомолец».

По информации правоохранительных органов, 82-летняя Гусева прошла по пешеходному переходу на красный свет, из-за чего ее сбила иномарка. Водитель транспортного средства остался на месте трагедии и вызвал скорую помощь. После госпитализации пострадавшей ампутировали руку, однако через два часа она скончалась.

Родственники погибшей считают, что причиной ДТП стало соревнование между водителями автомобиля и мотоцикла. После того, как для транспорта загорелся зеленый цвет, они резко тронулись с места. Мотоциклу удалось объехать женщину, а машина сбила ее.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка погибла в ДТП.