Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы»

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В игре 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и туринским «Ювентус» случилась перепалка между защитником хозяев Алессандро Флоренци и нападающим гостей Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

Конфликт произошел на 59-й минуте матча. Во время ссоры португальский футболист черно-белых жестом показал сопернику, чтобы тот замолчал, и издевательски подметил его небольшой рост.

Роналду выше итальянца на 14 см. Рост звезды туринцев — 187 см, Флоренци — 173 см.

В текущем сезоне Роналду в составе «Ювентуса» провел 41 матч, оформил 28 голов и отдал 13 результативных передач. На счету Флоренци на клубном уровне 36 встреч, три гола и три ассиста.

Ранее стало известно, что Хоспе Гвардиола отказал «Ювентусу» ради желания выиграть с «Сити» Лигу чемпионов.