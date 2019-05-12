Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

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«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Логан Кутюр и Тимо Майер, также отличилисиь Джо Павелски и Джо Павелски. У гостей шайбы забросили Джейден Шварц, Райан О'Райлли и Тайлер Бозак.

Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

«Сан-Хосе» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0.

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. Финал. 1-й матч

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

1:0 – Кутюр (Нюквист, Майер) – 03:31 (5x5),

1:1 – Шварц (Тарасенко, Шенн) – 09:13 (5x5),

2:1 – Павелски (Бёрнс, Карлссон) – 11:24 (5x3),

3:1 – Лабанк (Торнтон) – 27:41 (5x5),

3:2 – О'Райлли (Перрон, Блейз) – 28:58 (5x5),

4:2 – Майер (Кутюр) – 30:24 (5x5),

5:2 – Майер (Власик, Нюквист) – 37:34 (5x5),

5:3 – Бозак (Марун, Данн) – 53:01 (5x5),

6:3 – Кутюр (Павелски, Кейн) – 57:39 (en)